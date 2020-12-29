為擺脫傳統數位相機衰退泥淊，佳能(2374)歷經多年新產品開發耕耘，終於見到營運成長曙光，佳能董事長曾明仁表示，營運已在今年落底，360度視訊會議商用產品、車用/工業用相機、以及邊緣運算相機等新品效益將於明年下半年顯現，明年整體營運優於今年。

佳能今天舉行線上法說會，原是數位相機代工廠的佳能，近幾年營運飽受數位相機市場衰退之苦，漫長的轉型陣痛期讓佳能業績陷入谷底，不過佳能以在光機電整合及核心影像處理等技術基礎上，擴大新產品應用，經過多年的努力，可望在明年苦盡甘來。

由於佳能在360度相機建立深厚技術基礎，今年順利搭上新冠肺炎疫情遠距生活的應用需求，360度視訊會議、視訊相機等因疫情需求強勁，今年相關產品佔佳能營收比重約30%到35%，在全球疫情未止下，預估明年可望拉高至35%到40%。

看好5G時代帶動AIoT發展，佳能也加強布局AI及雲端應用等，並強化核心價值與架構起具競爭優勢的關鍵零組件產業鏈結構，曾明仁表示，新開發導入AI應用的邊緣運算攝影機(edge camera)已進入量產，預期邊緣運算的相關應用開發將於2021年落地，相關營收明年占比將自今年10%拉高至20%。

為降低成本，佳能已於今年第4季清算位中國大陸的九江廠，同時也已整併寮步廠，有助於減輕財務負擔，隨著新產品效益在明年下半年顯現，明年營運可望優於今年，但佳能坦言，明年轉虧為盈不易。

(時報資訊)