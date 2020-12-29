中央氣象局警告，周三（30日）將有一波「霸王級」寒流迅速南下，全台各地急遽降溫，越晚越冷，溫差可達10度以上。由於降溫來得很快，容易引起人體不適，提醒年長者及患有心血管疾病者要做好保暖準備。振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍特別指出，溫差大易引起心肌梗塞、腦中風，呼籲民眾一定要做好頸部保暖。

氣象局表示，鋒面於周三通過後，緊接著就有一波寒流快速南下，各地迅速降溫，「天氣職人」吳聖宇更提醒民眾要注意日夜溫差，以台北為例，從29日深夜開始，24小時內降幅高達15度。加上此波冷空氣持續時間又長，31日一整天北台灣恐都降至10度以下，低溫下探5-6度。面對溫度快速變化與持續的低溫，對人體是相當大的考驗，要特別注意。

振興醫院心臟內科主治醫師黃建龍特別指出，溫差大易引起心肌梗塞、腦中風，呼籲民眾一定要做好頸部保暖。（達志影像 Shutterstock）

據《聯合新聞網》報導，心臟科醫師黃建龍表示，劇烈的溫差容易引起身體不適，尤其脖子是將心臟血液輸送到腦血管的重要通路，是特別敏感的部位，一定要做好頸部保暖，避免血管急速收縮，導致腦中風。

氣象局預測此波寒流最冷時刻將在跨年至元旦（31-1日）間，黃建龍指出，因為熬夜易讓壓力激素上升，加上深夜、清晨又是氣溫最低的時候，建議有三高或心血管疾病的人跨年勿在外逗留，最好12點一過就回家睡覺、早上等陽光出現再起床

(中時新聞網)