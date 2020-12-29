位在彰美路上的和美分局嘉犁派出所，近日面臨拆屋還地窘境，還引發地方居民聲援陳情；彰化縣警局近日不斷與地主溝通協調，雙方已有共識，嘉犁所站免拆除，警方已積極鎖定2處用地評估，盼能在2年內新建辦公廳舍完成搬遷。

嘉犁派出所轄區涵蓋鐵山、還社、嘉犁、柑竹和詔安5個里，共1萬3000多里民，位置就在5個里中央，為1902年日治時期興建，百年前由地方人士捐建，卻無過戶資料，警方無土地所有權，因而長年採取租用民地方式取得使用權。

早在1982年就曾遭後代地主提告占用土地，當時法院判決基於歷史沿革，優先租用派出所使用，近年再傳地土有意賣掉土地，再度向派出所遞出申請，要求返還土地，一度驚動民眾、和地方首長民代群聚盼保留警所不要搬遷。

彰化縣警局後勤科長蕭啟東表示，嘉犁派出所從1982年後，開始向謝姓地主付費承租土地至今，面對近日一連串風波，警方積極與地主溝通，也已達成協議，雙方同意再給警方一些緩衝時間。

蕭啟東說，派出所目前不會裁撤、也不會搬走，地主同意再租用給警方2年，明年租金也已編列經費，可照往例租地辦公；警方正積極覓地進行遷建事宜，盼興建新廳舍搬遷，已鎖定2處進行評估。

(中時 )