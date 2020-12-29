富邦悍將簽下前樂天桃猿隊林柏佑，提升牛棚戰力，樂天球團領隊劉玠廷表示：「謝謝柏佑這幾年的付出，雖然我們仍有意願與柏佑續約，但當初將他放在60人名單外，就是想提供他一個尋求更好發揮空間的機會，有今天的結果我們也替他高興。」

今年球季結束各隊之間常有相互挖教練、球員的情形，樂天桃猿、富邦悍將最明顯，明年球季開打後相互對陣，恐怕會形成更有趣的畫面。

(中時 )