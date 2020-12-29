中職》富邦簽下林柏佑 樂天：替他高興 18:032020/12/29 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Lamigo桃猿投手林柏佑在G2因運動手環被抗議。（資料照，Lamigo桃猿粉絲團提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦悍將簽下前樂天桃猿隊林柏佑，提升牛棚戰力，樂天球團領隊劉玠廷表示：「謝謝柏佑這幾年的付出，雖然我們仍有意願與柏佑續約，但當初將他放在60人名單外，就是想提供他一個尋求更好發揮空間的機會，有今天的結果我們也替他高興。」 今年球季結束各隊之間常有相互挖教練、球員的情形，樂天桃猿、富邦悍將最明顯，明年球季開打後相互對陣，恐怕會形成更有趣的畫面。 中職》增加牛棚調度靈活性 富邦簽下前樂天投手林柏佑 (中時 ) #富邦悍將 #林柏佑 #樂天桃猿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》增加牛棚調度靈活性 富邦簽下前樂天投手林柏佑 17:422020/12/29 體育 中職》羅傑斯暫遭割愛 劉志威：會視情況陸續測試 15:232020/12/28 體育 中職》富邦簽第5位洋投 蔡承儒：超前部署以備不時之需 10:342020/12/28 體育 PLG》票房數字開紅盤！4戰吸引23494人進場 12:242020/12/28 體育 受邀春訓 倪福德再續象緣 04:102020/12/29 運動天地 陳昊森潘麗麗舞出母子戀 04:102020/12/29 娛樂新聞 《產業》台灣10大集團 2021結構恐巨變 15:052020/12/29 財經 富邦金 獲體育推手獎五大獎 04:102020/12/28 產業特刊 抗疫超前部署 洋將陸續到位 04:102020/12/29 運動天地 台幣天天有驚嚇 盤中又飆逾4角 28元快破了 11:442020/12/29 財經 獨〉草莓還能怎麼入饌？台北晶華打造「 超級盃」誘客 09:042020/12/29 生活 21萬植牙費要廠商付錢 華泰商銀協理認罪協商獲緩刑 16:012020/12/29 社會 冷氣團推一把 富邦媒嗑鍋宅商機飆升5倍 16:102020/12/28 財經 體育熱門新聞 中職》富邦簽下林柏佑 樂天：替他高興 - 體育 MLB》明年被禁賽停薪 坎諾在冬季聯盟發威 - 體育 NBA》不爽交易謠言 麥科倫：哈登來不就我走 - 體育 AEW、前WWE摔角手猝逝 享年41歲 - 體育 中職》南下拜會陳其邁 吳志揚給籌組第6隊建言 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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