年終歲末之際，大型建商力拼作公益、作形象。冠德建設集團29日表示，繼連續兩年發起「義光育幼院-世美家園」公益活動之後，最近更攜手與豐得國際實業、雙翼食品合作，以新鮮健康食材結合營養師的專業，為院生小朋友們，打造專屬的一年期營養餐點計畫，讓院生食得安心與健康。

冠德表示，歲末年終正是歡聚及共度佳節的歡樂時刻，今年受到疫情影響，許多社福團體面臨贊助短缺危機，冠德企業集團長期致力於打造優質家園及幸福日常生活，期許也能為社會上更多人開創幸福生活。

今年冠德企業集團邀集旗下冠德建設、根基營造、Global Mall，大約將近50名同仁，一起過個不一樣的聖誕節，前往「義光育幼院-世美家園」擔任志工，實現院生的聖誕禮物願望，陪伴院生一起手舞足蹈大跳Baby Shark。

不只是一日的同歡陪伴，冠德企業集團更期望將愛與關懷持續一整年，連結跨企業資源，攜手與豐得國際實業、雙翼食品合作，以新鮮健康食材結合營養師之專業，為院生打造專屬的一年期營養餐點計畫，讓院生食得安心與健康。

冠德企業集團表示，冠德已連續兩年發起「義光育幼院-世美家園」公益活動，繼去年夏季以打掃環境，避免蚊蟲滋生，今年則期望能帶給院生美好的佳節回憶，不僅事先請院生寫下心願禮物，於活動當天由聖誕老公公送上禮物給院生及孩子們，許多院生的心願清單，不是最新玩具或是3C家電，而是日常中看似一般的物品，像是奶茶、牛肉乾或是保溫瓶，當院生從聖誕老公公手裡接過禮物時的雀躍表情，對他們來說，小小心願能在聖誕節獲得實現，這就是過節的美好時刻。

不只有聖誕禮物，院生及孩童各自也帶來排練許久的熱鬧舞蹈，冠德企業集團則由志工裝扮成聖誕老公公及穿著聖誕服飾，在志工們的陪伴下，與院生一起大跳Baby Shark，共度佳節。

不只是佳節的陪伴，更希望能讓院生享有健康生活，尤其近年食安問題嚴重，冠德企業集團擴大關懷，與豐得國際實業、雙翼食品合作，透過健康新鮮的食材，搭配營養師的量身規劃，提供院生打造一年期的營養餐點計畫，希望能提升院生的免疫力及健康。

活動當天，Global Mall副總經理石傳捷、豐得國際實業總經理林明煌、雙翼食品總經理魏聖哲，出席共同宣布營養餐點贊助計畫，並與孩童們開心互動，義光育幼院院長林淑珍也特別頒發感謝狀，並表示義光育幼院主要以收養無依嬰幼兒童及身心障礙者為主，成立至今已照顧4,000多人，提供一個安全無慮、安心安全的生活環境，感謝冠德企業集團共同串連其他企業，不僅讓院生們度過一個開心的聖誕節，還能擴大關懷重視到他們的健康，讓院生食得安心。

冠德企業集團致力貫徹ESG（環境保護、社會責任、公司治理）理念，不僅朝打造綠色永續生活家園前進，更積極實踐企業社會責任，以具體行動關注環保減碳、弱勢關懷，以期打造美好家園。

(工商 )