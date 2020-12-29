為了防堵新冠肺炎，歐盟有條件給予輝瑞（Pfizer）與德國生物新科技（BioNTech）武肺疫苗上市許可，德國26日率先開打，不過現在卻傳出德國北部有8名養老院的看護因施打過量疫苗而出現症狀。

根據美國《新聞週刊》（NewsWeek）報導，這起烏龍事件發生在德國梅克倫堡（Mecklenburg）的西波美拉尼亞魯根郡（Vorpommern-Ruegen）的一處養老院，8名工作人員接種疫苗時被注射了正常劑量的5倍！報導稱，這7女1男的看護在當地時間27日接受疫苗注射，沒想到工作人員使用了超標劑量施打，導致發生流感症狀，其中4人狀況較嚴重，必須送院觀察。

德國有人被注射建議劑量5倍疫苗須送院，官員稱遺憾。（圖／達志／美聯社）

據Biontech方面表示，1小瓶疫苗內含多劑量，必須稀釋後才能使用，而在測試中，他們曾為試驗者接種藥量高達100微克，但未出現嚴重副作用，一般接種的疫苗劑量為30微克。西波美拉尼亞魯根郡的行政官員事後也出面表示遺憾，行政長官科爾斯（Stefan Kerth）指出，這純粹是個別錯誤，希望所有受影響的人都不會有任何嚴重副作用出現。

德國政府計劃在年底前將130萬劑疫苗分配到各地衛生單位，但是各地陸續傳出和疫苗有關連的突發狀況，除了搞錯劑量的事件發生，巴伐利亞州（Bavaria）27日還發生運送出包的情形，由於疫苗的冷卻溫度在運輸期間可能不符規定，擔心疫苗出現變異，目前當地數個城市被迫暫緩施打。

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(中時新聞網)