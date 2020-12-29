男星阿翔（陳秉立）去年與謝忻爆發不倫戀，老婆Grace事後選擇原諒，小倆口齊心修補婚姻關係，小倆口也逐漸回歸平靜，最近Grace也上節目分享婚姻生活，而最近Grace聊到如何與孩子談性教育，她表示會和孩子明白說明，Grace還爆料與阿祥恩愛的時間，讓主持人小禎直呼：「妳很給妳老公面子」。

Grace在節目《聽媽媽的話》分享與孩子談性教育攻防戰、探討如何開口聊「羞羞事」，當談到如果孩子撞見爸媽正在「翻雲覆雨」，父母會如何說明，對此，Grace就透露，她曾看過一本書「在做這件開心事情的時候，也不要把它變成好像是一個偷偷摸摸的、很髒的事情」。

Grace脫口與阿祥恩愛時間，讓主持人小禎直呼：「妳很給妳老公面子」，Grace還害羞到狂遮臉。（圖／取材自聽媽媽的話 Youtube）

因此，Grace認為：「倒不如讓小朋友知道說，這個是爸爸媽媽專有的時間，他們在裡面做什麼，我們也不應該去打擾，因為這是一個愛的表現」，讓Grace覺得很受用。

Grace進一步分享，如果真的遇到狀況，就請小朋友先去做功課「就是20分鐘之後、來檢查功課」，讓主持人小禎瞪大眼直呼：「妳很給妳老公面子」，Grace也露出甜蜜笑容，害羞到手摀嘴巴，幸福神情全都露。

(中時新聞網)