南投市福崗路將闢新路，直通南崗工業區成交通新動脈。（廖志晃攝）

國道3號南投交流道福崗路，將向西延長1000公尺，銜接南崗工業區工業路，成為交通新動脈；南投縣長林明溱29日說，這項工程預計經費3.7億元，將與立委許淑華、馬文君協力爭取納入前瞻計畫生活圈道路補助，並趕在2023年9月完工。

林明溱指出，南崗工業區土地僧多粥少，繼旺來園區開發案創下完售佳績後，縣府規畫在工業路慈善宮附近擴大闢設50公頃的南崗第2工業區；而工業路接民族路的139丙線1期完工通車後，更往南連接150線和台3線省道，及139丙線直通旺來園區的連絡道，也都已著手推動中。

南崗工業區廠商協進會理事長董正宗指出，南崗工業區現有495家廠商，每天進出上班的員工超過2萬1000人，很多員工上班提早半小時出門，下班又得塞車半小時回到家！福崗路西延道路接通工業道，加上139線從民族路往連通旺來園區、150線及嘉興里台3線，及工業路向北延長接通平林橋，等於讓工業路分攤南崗路現有承載的一半交通量，上下班路況一定能夠大幅改善，也能容納更多廠商進駐帶來的進出工業區運量。

立委馬文君與許淑華，肯定縣府改善南崗工業區交通的努力，並承諾將力促交通部重視福崗路西延道路規畫，及工業路北延接平林橋計畫，加速納入前瞻計畫生活圈補助，及早讓這兩大道路延長新闢工程啟動；縣議員張嘉哲、洪浩原也表達對縣府努力用心的支持。

縣府工務處指出，139丙線（工業路）與南崗二路間的福崗路西延道路工程，將沿半山坑排水闢設，規畫路寬30到35.44公尺，總長1021公尺，其中屬於都計範圍內的794公尺也已完成用地都計變更，工程經費含1050萬元的用地費，預算總共3億7200萬元，如順利獲得前瞻計畫補助，縣府仍需自籌7000多萬元配合款，新年度開始將進入工程提案、設計、用地取得階段，預計2022年2月完成用地取得，5月發包開工，2023年9月完工通車。

(中時 )