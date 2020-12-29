清水高中學生分享心得。（台中市政府提供）

台中市為提升孩子就業與競爭力及適應世界的變動，今年9月起在公立高級中等學校辦理「退休大使帶你遊世界」講座，邀請大使分享自身駐外的經歷及自身學習英語經驗；29日於南屯區惠文高中舉行成果發表，透過師生交流拓展國際視野，讓學生「接軌亞太、放眼全世界」，並培養全球公民意識。

教育局29日於惠文高中舉辦「大使帶你遊世界成果發表會」，邀請學生進行心得分享。與會有對外關係協會會長夏立言、大使李澄然、呂慶龍、黃聯昇、劉宜民、台中女中校長洪幼齡、惠文高中校長王沛清、清水高中校長黃偉立、新社高中校長歐靜瑜等。

副市長令狐榮達說，教育局自9月起安排20幾位大使入校分享迴響熱烈，感謝退休大使願意至各公立高中分享駐外經驗，讓學生能夠知己知彼提升自身競爭力；市府與國內41校、國外120校締結姊妹校，強化各校間的國際交流，也培養自身外語能力。

夏立言表示，駐外人員最大的工作就是製造雙贏，駐外時幫國家爭取權益，退休後則深入校園，啟發孩子對國際事務的好奇心，希望藉此傳承經驗與知識並回饋社會；下學期也將安排大使進入台中私立高中職分享，讓更多學生吸收國際禮儀與國際教育。

台中女中學生張珈恩指出，聽過大使演講後，除獲得許多國際禮儀知識，也對於外交人員的臨場應變能力與高抗壓性感到印象深刻。清水高中學生曾梓瑜提到，藉由大使分享，讓學生們了解大使外交生涯及國際情勢，體會到外交是每個人共同的責任。

(中時 )