萊豬開放進口倒數，政府推出台灣豬標章、豬貼紙，宣稱可讓民眾可清楚分辨國產豬與進口豬，但卻引發亂象，引發藍綠立委一起砲轟農委會，要農委會主委陳吉仲道歉，但陳卻反問「我們哪裡有問題？」對此，台北市議員王世堅痛批陳吉仲態度傲慢、囂張，他甚至還要行政院製作「台灣豬隊友標章」，且第一張就要發給陳吉仲。

王世堅28日在政論節目《這！不是新聞》中表示，陳吉仲問題多了，他那個態度就有問題，就是傲慢、囂張，絕大多數主流民意其實可以接受政府有不得不的苦衷，所以只要邊境嚴審、逐批檢驗、清楚標示，台灣人民都會接受。

王世堅指出，陳吉仲的問題在態度，「你陳吉仲是什麼態度？大家記不記得，上週立法院投票前，他還對民進黨立委說三道四，還指點他們要怎麼投票」，他還忍不砲轟陳吉仲，「你態度那麼傲慢，都看不到自己的問題，這才是你最大的問題」。

王世堅認為，陳吉仲是「是癢的不抓，不癢的抓到鮮血直流」、「吃飽沒事幹」，他甚至還建議行政院給「台灣豬標章」加2個字，變成「台灣豬隊友標章」，且第一張就發給陳吉仲，「你就是行政團隊典型的台灣豬隊友」，給陳吉仲第一張，至於第二張、第三張要發給誰，「其他部會首長、院長自己看著辦」。

王世堅更痛批陳吉仲邏輯有問題，他質疑，現在到明年1月1日以後，是不是可以有進口豬？「有嘛，像丹麥、西班牙這些歐洲豬、包括澳洲豬，這些沒有萊克多巴胺的，政府也沒有禁，一樣同意讓他們來」，他更舉數據說明。

王世堅還爆料，有業者表示，是農委會要他們去申請標章，因為農委會想用他們來宣傳自己政策做很好，推台灣豬都有標章，解決萊豬問題，問題是我們也會進口沒有萊克多巴胺的豬，消費者和店家也都會食用。

王世堅也說，政府一方面同意沒有萊劑的歐洲豬、澳洲豬進來，且也行之有年，但同時又推台灣豬，為了告訴民眾是百分之百台灣豬，讓店家貼標章，「4個字，入人於罪嘛」。

(中時新聞網)