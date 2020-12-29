曾在中職待了8年的葉詠捷，現在在新北市棒球隊打球，儘管已離開職棒多年，但他仍舊持續關注中職，看到近年來越來越多高中生挑戰職棒，他認為球員必須要認清自己的層級，想清楚後再做決定才不會對未來感到茫然。

葉詠捷2006年加入兄弟象，2013年4月轉任投手教練，隔年底未獲中信兄弟續約，回到母校穀保家商任教，協助指導投手，但他心中仍有棒球夢，藉由在穀保執教的這一年將身體狀態調整回來，隔年通過測試加入新北市棒球隊。

能夠在甲組球隊再獲得舞台展現身手，對曾有職棒經歷的球員來說將會越來越困難，因為明年各隊職棒退役球員名額將從5人減至3人，但近年來中職各隊釋出球員不乏年資僅1、2年的球員，淘汰率越來越快。

葉詠捷表示，球員年輕就是本錢，但有那麼多高中球員會進來，跳過成棒，淘汰率快是難免的，「我自己覺得對棒球這個大環境來講也不是件壞事，是很好的良性競爭，但以球員角度來看，會覺得很沒有保障，可能進來1、2年，後面有更好的球員進來可能就會被淘汰掉。」

對於高中生畢業就挑戰職棒，葉詠捷認為，球員必須要認清自己的層級是在什麼地方，「你在高中可能常入選國家隊，算頂級球員，那我認為你可以去挑戰中職甚至國外，但若是你只在中間，要上不上、要下不下的，我真的覺得需要到成棒做磨練。」

葉詠捷表示，球員認清自己的能力，對未來也就不會那麼茫然，「也不會到了職業只有一兩年就被淘汰，就很可惜。」

新北市總教練周正雄則認為，高中生沒有經過成棒磨練，少了成棒張力跟比賽層次感不同，直接跳到成棒碰到挫折時挫折感可能會更深，「在高中你可以很輕易解決打者，但跳過成棒直接來到職業等級，可能一樣的球路你沒有辦法解決打者，會造成心理上的壓力，若你沒有很好的心理抗壓，壓力跟成績可能就會變成擊垮你心理的重大因素。」

周正雄舉例，像是郭修延、陳晨威、吳俊偉等人，都待過新北市1、2年再去挑戰職棒，「先來到成棒，跳高一個層級，學習到成棒的技巧再考量現在的技術能否直接挑戰職棒，若覺得你準備好了，藉由成棒的洗禮再進到職棒，你的心理準備會比較充分一點。」

(中時 )