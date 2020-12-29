日本共同社29日報導，美國政府將放寬對日本產酒類的進口限制。燒酒方面，此前僅限在美國國內流通形式的進口酒瓶形狀，將允許與日本酒（一般特指清酒）一樣的四合瓶（720毫升）及一升瓶（1800毫升）等進口。關於日本酒和日本產葡萄酒等，透過標籤標示保護特定產地的措施也將啟動。在和食人氣高漲的背景下，放寬措施對日本的製酒地區而言或將帶動出口。

美國財政部負責人接受共同社採訪時透露：「旨在修改相關限制的手續正在推進，計劃最快在29日實施。」據日本財務省的貿易統計數據顯示，日本酒和燒酒等2019年的日本產酒類出口總額約為661億日圓（約合新台幣179億元），比上年增加6.9％，連續八年創新高。美國是最大的出口目的地，放寬措施也有望成為拉動因新冠疫情陷入低迷的消費的契機。

放寬日本產酒類進口限制最初作為2020年1月生效的《日美貿易協定》的相關內容而敲定。原定在2020年秋季實施，但美方延長了在修改規則之前實施的國內意見徵集期間，結果徵集到超過600份意見，因此花費了較長時間。

保護品牌的修改工作也將推進，「日本酒」以及作為日本屈指可數的酒鄉而知名的兵庫縣「灘五鄉」、葡萄酒和燒酒的「山梨」、「薩摩」等產地標示將不允許其他地區用在標籤上，標籤批准手續本身也將簡化。為使當地的飯店等便於利用日本產燒酒和威士忌，美國政府還在與州政府展開協調。

《日美貿易協定》2019年在川普政府和安倍政府間達成協議。美國2021年1月將迎來政權更迭，但多名日本政府相關人士認為：「透過貿易協定等承諾的事項在新政府上台後也不會推翻，這是國際慣例。」

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(中時 )