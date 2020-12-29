中科管理局長許茂新招商引資再添好成績，引進多元類型創新研發科學事業進駐，早日邁向兆元產業園區。（盧金足攝）

科技部科學園區審議會第67次會議29日於科技部舉行，會中通過中科1件投資案，為精密機械產業的明氏股份有限公司，投資總額0.5億元，本年度截至12月，中科總計引進22家新投資案，投資金額約91.5億元，朝向科學創新與前瞻技術發展前進。

中科表示，明氏股份有限公司設立於中部科學園區的台中園區，進駐台中園區設立亞洲添加劑研發中心，產品主要為混凝土添加劑及化學建材，為營建產業重大建設所需，用於大型建設如購物中心、國道及半導體廠房等工程。

明氏股份有限公司產品及技術源自於母公司德國明氏，並配合客製化在地生產及持續優化，有助強化我國公共營造等重大建設品質。

中科管理局長許茂新說，業者掌握關鍵建材原料羧酸聚合製造及開發技術，可逐步改變中國及南韓壟斷原料市場情形，有利台灣成為原料出口國，量產後可將羧酸銷往亞洲各國

，未來計劃向國內大專院校延攬與培育人才並送往德國母廠與職訓單位培訓，有助我國專業人才之培育。

中科強調，明氏股份有限公司從材料運輸、化學產品儲存、廢棄物處理等，採嚴格國際標準與管理措施，確保運輸與分銷安全，在大陸經濟成長趨緩、韓國先後與歐盟及美國簽屬FTA形勢下，積極研發上游原料，掌握羧酸出口與外銷競爭力，拚出世界經濟結構轉型所帶來的商機。

(中時 )