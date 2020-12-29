一位女商人因為在抽脂手術時，因為吸收了過量的麻醉導致腦部受損，因此成為植物人，而在昏迷10年後，這位女商人因為缺血氧性腦病而身亡，當年的主刀醫生也因為醫療疏失遭到逮捕。

根據《網易新聞》報導指出，旅居匈牙利多年的女商人張津華，2008年回到大陸後，前往「名會紅」美容診所接受抽脂手術。沒想到在手術過程中，因為醫師使用麻醉劑過量，導致張津華呼吸逐步變慢、變淺，血氧不斷下降，後來張津華被診所緊急送往北京朝陽醫院救治。

而經過鑑定後，發現診所在幫張津華麻醉時，麻醉藥利卡多因總量達到2.4公克，嚴重超過原本規定的每公斤6毫克的用量，若依照原本的標準，張津華的麻醉用量最多才為0.46公克，2.4公克可以說是遠遠的超出規範。

而張津華在救治之後，雖然恢復生命跡象，但因為腦部受到嚴重損傷成為植物人，而且一直昏迷不醒，這一昏迷就是10年。直到2018年，張津華因為缺血缺氧性腦病死亡。而在案發之後沒多久，當時的麻醉醫師就因為這起醫療疏失自殺。

從案發之後，張津華的丈夫王煥凱就對相關人等提出訴訟，北京朝陽區衛生局也吊銷了主刀醫師王良發、麻醉師餘奇光的醫師執照。但由於王良發在吊銷執照後，仍在各大網站招攬醫美客人，甚至還被王煥凱發現，於是王煥凱對王良發提出刑事訴訟，希望追究他在張津華醫療事故中的刑事責任。

在張津華去世後，王煥凱依然不斷的對有關部門反映，最後北京朝陽人民法院於2020年9月批准逮捕王良發，更醫醫療事故等罪名起訴王良發。預計在2021年1月可以開庭審理。

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(中時新聞網)