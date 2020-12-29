因受疫情影響，長榮航空（2618）29日宣布，台北-倫敦航線之客運及貨運航班2021年1月底前暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

長榮航空29日股價上漲0.40元，漲幅3.02％，收在13.65元。

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(工商 )

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