疫情嚴峻 長榮航明年1月底前暫時停飛「台北-倫敦」客貨機航班 18:212020/12/29 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 長榮航2021年1月底前暫時停飛台北倫敦客貨機航班。圖／長榮航空提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因受疫情影響，長榮航空（2618）29日宣布，台北-倫敦航線之客運及貨運航班2021年1月底前暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。 長榮航空29日股價上漲0.40元，漲幅3.02％，收在13.65元。 英國變種病毒肆虐 華航明年1月斷航倫敦 桃捷彈性調整直達車班距 至明年6／30 (工商 ) #長榮航 #倫敦 #長榮航空 #航班 #暫時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 再爆機師亂防疫 長榮副機師居檢期間約砲GG了 10:142020/12/29 生活 英國變種病毒肆虐 長榮、華航宣布明年1月斷航倫敦 17:132020/12/29 生活 高雄港第七貨櫃中心動工 每年增約500萬TEU貨櫃量 16:312020/12/29 財經 郵輪類出國航程將要求落實邊境防疫管理及洗錢防制 17:492020/12/29 生活 沒人來！機捷離峰30分鐘一班 沿用至明年6月底 11:222020/12/29 生活 英輸入6確診 仍不斷航！變種病毒掀恐慌 指揮中心稱醫療檢疫量能足夠 無需鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 航空機組員7＋7加強檢疫 台籍機師怒換臉書坐牢大頭 14:252020/12/29 生活 我國最大貨櫃營運基地 29日正式開工 15:592020/12/29 財經 航母艦載機米格-29墜不停 印度還有啥選擇 10:362020/12/29 軍事 權證星光大道－長榮 大船啟航股價嗆 04:102020/12/29 證券．權證 防範變種病毒流行 專家建議居檢延長至21天 14:032020/12/29 生活 財經熱門新聞 大陸不要了？ 澳一礦產上月進口量 按年急崩近8成 - 財經 理專A走客戶逾1700萬 國泰世華銀遭重罰1200萬 - 財經 - 工商 台股封關剩2天 散戶最後操盤只抱一種股票 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 澳惡夢再重演？ 又1國搶地盤 對陸出口5萬頭活牛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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