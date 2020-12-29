中華電信子公司光世代建設開發公司於29日舉辦招商說明會，為自有桃園市大園區青山段427、428地號住宅區土地（面積3,596坪），公開徵求合建開發廠商。

光世代建設開發總經理李俊德表示，配合母公司策略轉型政策，將積極推動房地物業管理、房地活化利用，包含招商開發、房地整（改）建、興建住宅或商辦，藉此展現資產活化之實際成效，創造集團綜效。

光世代建設公司現規劃合建開發基地面臨40米領航南路二段，為住宅區使用，綜觀區域內可供單一開發大面積土地稀少，更顯其開發價值。該基地已取得（104）桃市都建執照字第會園00673號建造執照，意指可同時進行開發與銷售。

光世代規劃於110年01月辦理公告，採公開評選合建分售開發商，此開發案輔以公司品牌、基地規模、區位優勢、產權獨立等優勢，皆有助於吸引對建築有共同理念之開發商參與，創造出雙贏契機，亦可為青埔帶來不同的建築構思及氛圍。

光世代建設公司表示，在各項公共建設及大型開發項目陸續投入到位下，桃園市在經濟力指標、都市發展、交通建設、產業投資與人口成長率各方面，均在六都中表現亮眼。

其中於民國88年9月30日公告實施之「高速鐵路桃園車站特定區」屬特定區計畫，計畫面積達490公頃，位於中壢區與大園區交界，本計畫區定位為「國際商務城」，擁有中央政策加持的「亞洲．矽谷」及桃園航空城兩項國家級產業計畫，亦具備良好交通網絡，國道、空港、高鐵與機捷四大交通樞紐，加上在109年民間企業投資的IKEA旗艦店、國泰置地廣場（Cozzy Hotel、新光影城、Xpark水生公園）、冠德A19購物中心等陸續完工營運，以及公部門加速辦理的桃園會展中心、原住民文化產業園區等重大公共建設加持下，已逐步落實桃園市政府在「全球視野城市智慧論壇」宣示「青埔特區做為智慧城市Demo Site，將搭配亞洲矽谷等各項計畫，將桃園打造成為一個真正的智慧城市」之政策方向，對該區未來發展將不可限量。

(工商 )