上市營建股龍頭興富發建設（2542）的年度「好康」大放送登場！為了力拚年底成交，最近推出興富發賞屋平台限時會員抽獎活動，興富發集團表示，為回饋廣大消費者，限時推出加入賞屋平台會員或官網預約賞屋，即可參加抽「dyson三合一涼暖空氣清淨機」，至110年01月17日止。

興富發建設集團為了催出年終買新屋的成交買氣，興富發集團聯合北、中、南銷售中的建案，陸續推出「女神見面會、跨年派對、親子遊樂、年輕人同樂、精美好禮抽獎」活動，吸引賞屋民眾前來共襄盛舉。 其中台中市七期重劃區興富發建設和潤隆建設合作開發的推案「市政愛悅」，規劃2～3房，現在訂金到交屋58萬起，就能住進新光三越、秋紅谷生活圈，享受與富豪同樣的居住環境。該案基地2,450坪，公設有泳池、花園、Lounge Bar等近20項。

建商表示，在元旦假期間，為回饋消費者支持，推出城堡樂園免費搭乘活動，現場還有氣球達人、啦啦隊女神來炒熱氣氛，而本月重頭戲還有明年1/9（六）舉辦的女神見面會，代言人吳姍儒將親臨現場與民眾互動。

至於台南指標案「愛琴海」，以公園海景首排，自即日起至明年1/23每周六舉辦「Kuroro宇宙喵樂園」，現場有大型氣球樂園、小丑表演秀、帶動唱哥哥姊姊們等，多種精彩娛樂設施與互動演出。月底1/30（六），代言人「寵愛女神安心亞」將在接待會館與粉絲近距離見面。 另外海景第一排很夢幻，但市中心河畔首排更迷人，高雄「愛情河左岸」主打「愛河第一排」，限量席次已經進入最後倒數階段。由於今年的高雄跨年煙火秀，就辦在基地位置前的河段，該案現場也將在12/31（四）晚間10時開始，舉辦跨年派對，有文青樂團演唱、燒烤美食、調酒等。

(工商 )