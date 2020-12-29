銀行模範生一個一個被不法理專拖累。繼玉山銀行之後，國泰世華銀行亦因理專挪用客戶資金被金管會罰鍰1,200萬元，且資本適足率受影響，國泰世華銀29日發表聲明強調，此案是銀行落實理專例行性調動時「主動察覺有異、並啟動調查」，且調查後第一時間通報金管會，並聯繫可能受影響的客戶，妥善保障客戶相關權益。

針對涉案的理專，國泰世華銀表示，除依法追究外，並已積極強化內部控制措施，以期杜絕類似情事再次發生。

國泰世華銀早在2018年10月就發現涉案理專有異狀，但主動聯繫客戶，客戶卻表示沒有異常，所以讓銀行無法即早發現，一直到2020年4月有客戶詢問帳戶相關問題，銀行查詢後發現有異，通報總行調查，並在5月通報金管會，才查出洪姓理專挪用四位客戶保單及基金的資金。

雖然金管會主委黃天牧表示「十步之內必要芳草」，即有銀行是主動發現，可以不罰，但這家沒有被罰鍰的銀行是凱基銀行，因為涉案只有數百萬元，且是主動發現，所以沒有被開罰，但國泰世華銀因為理專涉案時間過長、金額逾千萬元，所以雖然很「警覺」，但無法被算為「芳草」。

金管會2020年因理專挪用客戶資金案，共罰五家銀行、六件裁罰案，罰鍰金額共達7,200萬元，涉及客戶61戶，金額共達3.36億元，其中玉山銀就有二件，共被罰3,200萬元。

(工商 )