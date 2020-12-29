財政部國產署表示，看好明年地上權續熱，明年首批將在4月26日公告招標9宗地上權案，預計6月28日開標。

根據國產署規劃，明年首批招標地上權台北市有2宗、新北市1宗、台中市有3宗、高雄市2宗、台南市1宗。北部地區包含台北市、新北市都是走「小而美」路線，基地面積比較小；而面積較大的地上權案則集中於中、南部。

台中3宗土地當中，水湳經貿園區周邊就有2宗，西屯區鑫大鵬段土地再次列標，面積達700坪；另一宗位在北屯區鑫新平段為首次列標，土地面積破千坪，達到1168坪左右。

高雄市釋出的2塊標的都是首次列標，其一案為岡山區岡山段標的，鄰近家樂福高雄岡山店，面積為560坪；另外還有一案在前鎮區憲德段，位置近高雄捷運獅甲站、高雄展覽館，附近還有Costco及IKEA，面積高達1335坪，頗具市場開發潛力。

值得注意的是，明年下半年第二批釋出地上權案，將有3塊土地受到市場關注，其一是台北市南港區瓶蓋工廠附近的土地，面積達1100多坪，原本預計要在第一批中釋出，但相關作業不及改列下半年招標，是台北市少數面積較大的地上權案。

其次台中干城區土地，鄰近國產署在台中干城重劃區擁有多宗可開發國有地；最後還有位於有「台南信義計畫區」之稱的東區平實段地上權案，預計明年下半年也將捲土重來。

(中時 )