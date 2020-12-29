楊姓男子從2014年開始在新竹地區假冒律師，並利用陳姓律師事務所的名義招攬業務，向不知情民眾索費辦理訴訟事件，詐騙不法所得高達6232萬餘元，新竹地檢署29日偵結，依涉嫌違反律師法、偽造文書及詐欺等罪提起公訴，而知情的陳姓律師則被移送律懲會。

檢方指出，楊姓男子不具律師資格，卻自2014年9月起至今年5月間，向不熟悉法律程序的民眾佯稱，可協助打官司、繕寫書狀、辦理相關訴訟程序，並收取相關訴訟費用。

檢調搜索查扣相關訟訴卷證，偵查發現共有24人受騙，楊男收取手續費、法律諮詢費、保證金、撰狀費等相關訴訟費用的不法獲利高達6232萬4823元。

檢方表示，被付懲戒的陳姓律師，明知律師為他人辦理法律事務，應探究案情，蒐集證據，不得接受第三人代付委任人的律師費，亦不得以不正當方法推展業務，竟容許楊男自稱是該法律事務所執行長的名義在外承接業務，

檢方發現從2016年2月起至2019年5月，陳姓律師未直接與當事人探究案情，蒐集證據，即多次經楊男介紹而推展撰寫相關書狀等業務達20次，並接受楊男代付相關律師費用。

新竹地檢署呼籲民眾，接洽律師時，可以在法務部官網律師查詢系統查詢律師姓名及律師證號，確認是否具備合格證照，以免受騙，並確保能獲得合法專業的法律服務。

(中時 )