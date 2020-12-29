小狗被汽車加速衝撞，當場吐血而死，死不瞑目。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

愛狗人士鄭又瑋29日下午5點左右至嘉義縣仁義潭水庫停車場，意外直擊1輛汽車高速擊撞1隻黃色米克斯後逃逸，鄭又瑋立刻開直播，大駡駕駛無良，猛撞小狗害牠吐血而 死，眼睛還張開死不瞑目，嘉義縣家畜防治所獲報後前往，表示將會同警方調閱附近監視器，全力緝凶。

鄭又瑋在直播中說，今開車到仁義潭上厠所出來，就聽到巨大催油門聲，走到廣場看到一輛綠色韓國車往狗開去，撞倒黃狗後就加速逃逸，讓他連開車想追都追不到，鄭大駡駕駛惡質，「狗做錯什麼事？狗慢慢走，卻開車撞死牠？」，且速度還快到把保險桿都撞斷遺留在現場，強調要把行車紀錄器提供給警方，直播過程因太氣憤一度脫口飆髒話。

鄭又瑋推測枉死的小狗約8個月大，還說兩隻狗原本在玩，不知道駕駛為何要撞牠們？並從現場留下來的保險桿標誌說是現代汽車，許多網友看到直播也駡聲連連，目前嘉義縣家畜疾病防治所已將狗狗屍體帶回，並將保險桿帶回。

防治所長林珮如表示，依據動保法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，撞死狗狗的民眾應屬惡意傷害，會與警方一起全力緝凶。

(中時 )