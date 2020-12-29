英國出現新冠肺炎變種病毒，中央流行疫情指揮中心宣布，台北往英國倫敦航班要減半，元旦起，飛倫敦機組員居家檢疫時間自7天延長為14天，中華航空考量英國疫情嚴重，繼長榮航空之後，29日宣布取消明年元月台北往返倫敦的所有航班。由於農曆除夕是2月10日，各國飛英國班多已停飛，即使2月本國航空公司有復飛，回國經14天集中隔離，也趕不上吃團圓飯了！

華航表示，考量英國疫情增溫及機組員隔離新制即將啟動，將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整。長榮航空則是自12月23日暫停客運航班營運。

華航原有考慮兩周飛一趟倫敦客運航班，12/29決定取消元月航班，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，是航空公司自己做的考量，該中心尊重市場機制，但也會了解教育部與駐英代表意見。

交通部高階官員則指出，機組員在英國疫情如此嚴峻情況下，自然也不願意飛倫敦，加上隔離時間加倍，這段時間是少移動少風險。

(工商 )