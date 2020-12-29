永光（1711）受制新冠疫情衝擊色料等產品出貨，營運動能趨緩，惟防疫生活催化的5G、電子需求竄升，電子化學品逐步推進，搭配產品組合優化，11月自結營業淨利4,504萬元，年增237％，稅前淨利3,800萬元，較去年同期成長256％。

永光生產基地包括桃園大園、桃園觀音、新竹、大陸蘇州；2019年色料化學品營收占比約65.56％、特用化學品22％、電子化學品6.59％、光阻劑3.76％、前列腺素1.85％、醫藥化學品-其他原料藥0.18％。

永光表示，持續受新冠肺炎疫情影響，需求不佳干擾，11月營收6.6億元，年減7.4％；其中，色料化學品年減4％，特用化學品、碳粉年減20％、29％，醫藥化學品年減38％，惟電子化學品年成長41％。

影響所及，永光前11月營收69.79億元，年減18％，自結營業淨利1.33億元，年減65％，稅前淨利1.98億元，年減55％。對照54.78億元股本，每股稅前盈餘0.36元。

永光特化事業持續發展利基型產品，轉往黏著劑、充填劑等產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。因應5G需求，開發如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，相關材料逐一通過驗證進行小量採購。

(工商 )