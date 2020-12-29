北市建管處今年清查250處領有使用執照的建築物附設停車空間，並要求違規者限期改善，北市長柯文哲29日主持交通會報時指出，「這些建物不用建築師執照，也都看得出來很怪」，並大酸建管處清查速度過慢，至少要500年才有辦法做完。

建管處回應，市府從2015年到2020年間，累積發出250件使用執照，並分成上、下半年各125件來清查，但上半年110件合格、15案不合格，不合格案件中有13件，目前二次複查還是不合格，仍在申請變更程序中，此外，下半年的125件中，有117件合格，但8件不合格，目前要求限期改善。

針對北市不合格的建物附設停車空間，有3處私宅逾期未改善案件，柯文哲聽完建管處簡報，在大安區樂利路11巷一處私宅，將一樓停車格擅自塗銷，且逾期尚未改善完畢，已在今年12月24日裁罰6萬元，對此，柯文哲指出，該處不用任何執照就看得出來不適合停車，但建管處竟然還發使用執照，怒嗆根本睜眼說瞎話，要求未來發建照、使照要確實。

柯也質疑北市共有9萬多棟建物，但建管處1年僅有查250件，根本要500年才有辦法做完，浪費人力、睜眼說瞎話，建管處解釋，抽查作業自從2017年開始，近年新建案較少，預估明年完成一輪，但柯指出，建管目前有很多案子，都被自己盯上了，要求積極改善。

(中時 )