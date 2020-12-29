方馨新一季再度回歸。（TVBS提供）

羅平、楊晴分享跨年計畫。（TVBS提供）

TVBS《女力報到》第八季「好運到」將於28日登場，象徵迎接新的一年好運來臨，隨著2020年接近尾聲，演員群也異口同聲許下新年願望：「好運降臨！希望可以出國、大家身體健康，不要再有疫情。」甫當爸的黃靖倫特別有感地表示：「希望2021財源廣進賺更多錢，畢竟要養小孩，也希望疫苗快出來，明年有機會回新加坡，爸媽想抱抱孫子。」

被問跨年將如何度過，楊晴表示，如果不用拍戲想去東部看曙光，要拍戲的話就在家做簡單料理看電影，迎接倒數時就去頂樓看煙火。羅平將至台中谷關唱跨年晚會：「將在台中谷關演出陪伴大家，歡迎一起來泡溫泉。」黃靖倫表示：「會跟兒子一起，這是首次一家三口一起，希望劇組當天不要有夜戲，不然就很難有跨年。」新的一季中，方馨與鮮肉劉書宏也將回歸，網友敲碗喊：「期待看到帆青回歸女力！」

尹彥凱（飾何寬亮）在新一季中順利向優妮（飾林芷芸）提親訂婚，兩人修成正果，故事發展備受期待。不過黃靖倫、王沛語就沒這麼幸運，兩人遭逢工作巨變，公司即將收攤，身為總監的黃靖倫透露：「戲裡心情很Down，將和大家共體時艱度過難關。」現實生活中，許多公司也因為疫情相當辛苦，黃靖倫感同身受地喊話：「要轉念！搞不好危機就是轉機，可以去學一技之長，趁休息做想做的事，總會有好事發生。」

王沛語也相當不捨：「老實說沒有預料到公司會關，所以滿意外，畢竟在群展（公司名）辦過許多展覽跟活動，回憶都在腦海裡跑過。」同時也給現實生活中遇到的觀眾鼓勵：「現階段的不如意，過去各種的酸甜苦辣，將會是未來的動力跟助力，所以不要輕易放棄！」

戲中黃靖倫和張瀚元同時喜歡王沛語，陷入三角戀，張瀚元在王沛語腳受傷時溫暖接送、相互陪伴，以暖男形象擄獲許多少女心，張瀚元表示，若是有心儀對象，會勇敢將心意傳達，不管有沒有結果，都希望對方能夠幸福和快樂。

(中時 )