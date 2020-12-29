新北板橋街頭傳驚天槍響 男持槍狂轟10多槍

新北市32歲蔡姓男子不滿債務被資產管理公司抽成，今（29）日凌晨持改造槍枝到板橋縣民大道該公司連開20餘槍洩憤，卻在換子彈時不慎走火，打穿自己左手掌。轄區海山警分局獲悉後展開調查，蔡嫌自知難逃，下午3時許主動到案，目前已送醫開刀中。

警方調查，蔡嫌同父異母的哥哥委託資產管理公司索討一筆300萬元債務，卻只討回185萬元，公司還抽取35萬元佣金，蔡嫌得知，為兄感到不滿，昨晚酒後愈想愈氣，今天凌晨5時許持槍到該公司門前，先開槍擊破落地窗，再進入辦公室連續開20餘槍，蔡嫌還將過程用手機直播。

但蔡嫌在換子彈時，疑因改造槍枝品質太差，突然走火，當場把左手掌打穿，蔡嫌遂逃離現場。

蔡嫌隨後雖將直播影片刪除，但轄區警方已掌握案情，鎖定蔡嫌追緝。蔡嫌因受槍傷不敢就醫，但傷勢愈發嚴重，不得不處理，最後只好主動攜槍向警方投案。

警方先將蔡嫌送醫，目前仍在開刀，待治療後進行訊問，全案將依槍砲彈刀管制條例偵辦。

(中時新聞網)