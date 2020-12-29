每個人在成長過程中，勢必會承受來自各方的壓力，學生時期要擔心課業，出社會得操煩工作，結婚後又要養家糊口、撫養兒女，有些人被接踵而來的壓力擊垮，很可能會做出傷害自己的傻事，近日在大陸江西新餘市有2名男子，突然跑到頂樓打算一躍而下，沒想到消防員只說了「2句話」就成功勸退。

綜合陸媒報導，事發於12月21日，2名男子站在飯店頂樓準備輕生，周圍群眾見狀，嚇得連忙打電話報警，警方及消防隊獲報後緊急趕抵現場，但發現下方停著一輛黑色轎車，阻擋了鋪設氣墊的絕佳位置，於是眾人開始四處尋找車主，好巧不巧，這輛車的主人剛好就是準備跳樓的其中一名男子。

這時消防員突然脫口而出說了句：「要不你先下來把車開走，我們鋪個氣墊好保證你們安全」，接下來出乎意料的一幕發生了，樓頂上2名本來要輕生的男子，突然間開始往回爬，沒多久就真的下來了，原本是一件非常嚴肅的事情，孰料到了結尾卻變成了一齣喜劇，如此戲劇性的情節，真是讓人哭笑不得。

新聞曝光後，立刻就掀起網友討論，「每個司機都有挪車的條件反射」、「突然打個岔，一下子忘記要幹啥了，把車挪走先」、「雖然人不想活了，但是車不能不管」、「這哪是消防員啊，這是談判專家好嘛」，不過也有人吐槽「應該是要工資，根本沒想跳」、「有人給個臺階就趕緊下」。

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(中時新聞網)