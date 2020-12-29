苗栗縣政府29日表揚優質公共工程團隊，肯定各單位配合與努力，期許共創舒適安全生活環境。（何冠嫻攝）

苗栗縣北橫公路斗煥坪至三灣段工程角逐工程界「奧斯卡」公共工程金質獎，在第1級工程土木類獲評比「優等」，為苗栗縣拿下有史以來首座金質獎，29日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚工程廠商，並頒發10萬元獎勵金。

今年苗栗公共工程施工查核成果豐碩，縣府依行政院公共工程委員會提高查核標準，達成查核92件，超過法定件數167％，評核甲等案件有48件，比例達52％亦創下近5年來新高，其中獲獎廠商計有嘉鑫營造、徵信營造及沅通營造等36家廠商，其中同時囊括2至3件甲等工程的廠商就有7家。

徐耀昌29日頒獎表揚公共工程品質優異的工程團隊、鄉鎮市公所及查核成績甲等廠商，肯定各單位互相配合與努力，並感謝井田營造有限公司認養百盞路燈造福鄉里，提升用路安全。

工務處長古明弘表示，為維護良好道路品質，縣府設有督導考核小組，前往各鄉、鎮、市公所考評道路養護成果，今年由苗栗市、後龍鎮、卓蘭鎮、三義鄉、頭屋鄉獲得甲等，各獲頒50萬元補助養護經費，以利維持良好道路品質。

徐耀昌指出，公共建設品質的提升，是城市進步的象徵，希望藉表揚肯定優良廠商對縣內公共工程的貢獻，增進彼此良性競爭，精進自身技術並增加榮譽感和使命感，並鼓勵業者踴躍參與公共工程建設，不斷精進施工技術水平，合作打造更安全舒適的生活環境。

(中時 )