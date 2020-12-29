賴姓男子因不滿衛福部長陳時中對新冠肺炎的防疫政策，今年6月在臉書粉專PO文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，陳時中發現後，憤而提告，台北地檢署今依「公然侮辱罪」起訴賴男。對此，藥師林士峰直言，「今後敢建言敢批評的人，勢必會因為害怕而不敢輕易發聲，對於社會發展將有負面影響」。
原來，被提告的賴姓男子，因不滿陳時中實施的新冠肺炎防疫政策，於今年6月初在臉書粉專「蘆竹南崁資訊大小事分享團」，PO文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，事後陳時中發現有人在臉書上罵他，在6月6日具狀向台北地檢署提告。賴男雖坦承PO文，但否認誹謗。檢方則認為，賴男說法時間點不合，顯與事實不符，依法起訴。
藥師林士峰29日在臉書發文直言，「該網友的言論是比較粗一點，但也只是表達對政府的不滿，若上位者被批評，而不思索在確診者足跡是否夠透明，而直接提告法院見，這樣子敢建言敢批評的人，勢必會因為害怕而不敢輕易發聲，對於社會文化的多元發展，會有負面影響」。
藥師認為，以前馬政府做的不夠好時，很多人批評，但是馬政府接受批評後，卻造成了後期聲勢一面倒向了敵營，他感嘆，也或許是現在民進黨政府，頃向於以法律戰，來阻止批評政府的言論擴散。
(中時新聞網)
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