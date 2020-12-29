「穿越馬路、請勿低頭」各類創意文字出現在台東市的小綠人號誌，連低頭族都駐足抬起頭來觀察號誌變化，這是台東縣警局為了提升用路人注意力，特別試辦多媒體行人號誌。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

「穿越馬路、請勿低頭」、「秒數不夠、下次再過」各種創意文字出現在台東市的小綠人號誌，連低頭族都駐足抬起頭來觀察號誌變化，原來是台東縣警局為了提升用路人注意綠燈秒數，特別選在為臨海路與大同路試辦多媒體行人號誌，期盼能減少行人低頭過馬路的危險情形。

「HAPPY NEW YEAR」、「勤洗手、戴口罩」、「室內保持1.5公尺距離」，鮮艷的熱氣球及我愛台東字樣，竟然出現在大家再熟悉不過的「小綠人燈誌」裡，路過的民眾大感新奇，紛紛停下腳步錄影，人人拿起手機錄下馬路號誌間出現的數種變化，還不忘一邊詢問鄰近商家「這是新的打卡點？還是真的號誌？」。

因應元旦連續假期來臨，台東縣警局特別選在著名景點台東市海濱公園外的臨海路、大同路交叉點為試辦路口，設置新型多媒體行人號誌，有別於傳統號誌，此款則增加了1個燈箱，能輸出彩色圖樣及字體。台東縣警局叮嚀，希望大家過馬路時，別只顧著低頭滑手機，多看看小綠人，也別忘了注意秒數及左右來車。

警方表示，這款號誌目前僅選定海濱公園為試辦路口，日後將擇定縣內各大重要景點，例如鹿野高台等遊客較多的區域設置，以維護行人交通安全及秩序。期盼透過各種五彩繽紛的圖案與字樣，吸引行人的目光，藉此提升行人用路安全，並維護道路交通安全。

(中時 )