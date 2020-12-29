儘管為期四年的英國脫離歐盟的談判結束，但是英國仍有一塊土地就位在歐洲，那就是直布羅陀半島，這個面積只有6平方公里的小角，一直都是西班牙的眼中盯。

美聯社報導，直布羅陀半島扼著地中海通往大西洋的直布羅陀海峽間，戰略位置極其重要，因此一直是英國殖民地。在英國脫歐盟談判中，並未將直布羅陀列入，因此會沿用原本的歐盟協議，也就是邊界往來不設關，但時間只到12月31日。

直布羅陀的截止期限為1月1日，屆時如果沒有達成協議，那麼西班牙將依規定，在直布羅陀和西班牙之間設下海關。人們擔心，這會導致直布羅陀居民、遊客和主要工作往來造成破壞。

西班牙成功說服歐盟，將直布羅陀問題與更大的英國退出談判給區分開來，這意味著直布羅陀的談判，是馬德里與倫敦直接對口，不涉歐盟。

西班牙外交大臣阿蘭查‧岡薩雷斯拉亞(Arancha González Laya)上周四表示，如果未能達成協議，她擔心上週在英吉利海峽過境處，看到的卡車司機的長途排隊可能會重演。

外交大臣告訴西班牙國家廣播公司RTVE說：「我們需要繼續努力找到直布羅陀協議， 西班牙人想要一個，直布羅陀人民想要一個，現在英國也需要一個。」

直布羅陀半島在1713年割讓給英國，但西班牙從未放棄對其主權的主張。3個世紀以來，此處的戰略地位，使英國海軍掌握了地中海到大西洋的狹窄航道動向。

有超過15,000人居住在西班牙，但是在直布羅陀工作，這些西班牙人佔直布羅陀勞動力的50％。直布羅陀大約有34,000人，絕大多數都反對英國離開歐盟。在2016年英國脫歐公投中，直布羅陀96％的選民支持英國留在歐盟，但是事與願違。

直布羅陀首席部長法比安·皮卡多（Fabian Picardo）表示，以申根方式達成的協議，是最好的結果。直布羅陀和西班牙之間每年至少有3000萬次過境。

歐洲的申根區，取消國與國的旅行檢查(儘管疫期大流行，重新進行健康檢查)，但是英國不在申根集團之內。

(中時新聞網)