台東縣東河鄉泰源村登仙橋是熱門的賞猴地區，近年來因遊客不當餵食，竟造成猴群見到遊客就討食物，甚至搶奪民眾手上的食物。台東林區管理處為杜絕此事，結合縣府與警方，即日起聯合稽查取締，最高開罰1萬元。
由於台灣獼猴活潑可愛，每逢假日登仙橋就吸引不少遊客前往觀賞，更有遊客見猴群模樣可愛，便不自禁將手中的食物與牠們分享；獼猴除了體態明顯發福，也因此連帶改變飲食習慣，每當見到遊客，便成群結隊下山討取食物，甚至爬上民眾車輛爭奪食物。
林管處指出，人類的食物改變了當地獼猴的食性，除了過度飲食造成營養失衡的健康問題，連帶養成獼猴放棄尋找森林裡的天然食物，向遊客討食的習慣，亦曾發生獼猴入侵未關窗的汽車內搶奪食物等問題。
林管處長吳昌祐表示，為避免當地獼猴族群數量增加而危害附近的農作物，近年來積極在當地辦理獼猴絕育工作，然而治本的方法仍是希望遊客避免餵食及干擾野生動物，才是正確觀賞動物的方式。吳指出獼猴身上可能有帶原皰疹B病毒，遊客應注意近距離接觸恐有被抓傷咬傷而感染。
依據台東縣府2016年所制定的野生動物保護自治條例，民眾如於登仙橋區域餵食野生動物，經勸導不聽者將處以新台幣5千元至1萬元罰鍰，林管處呼籲遊客務必注意以避免受罰。
(中時 )
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