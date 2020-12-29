為迎接元旦爆量車潮！北市警察局以全力交通疏導 盼維持車流順暢。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

北市各主要幹道車流已明顯增加，北市警察局為因應12月31日至明年1月3日的元旦連續假期，針對12月29、30及31日忠孝西路、中山北路口及車站、轉運站周邊等100處重要路口崗位，提前到崗疏導29、30日下午4點30分及31日4點到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

交大指出，觀察近期受疫情升溫運具選擇改變，北市各主要幹道車流已明顯增加，且跨年期間氣溫下降，經北市府警察局預估各鐵路車站、轉運站、觀光遊憩及大型百貨公司等景點，將提早湧現大量返鄉、購物及出遊人、車潮，為使民眾均能順利、安全抵達目的地，警察局特規劃交通疏導勤務，

交大指出，元旦連續假期期間，另針對轄內各觀光遊憩景點(如士林官邸、兒童新樂園、陽明山、木柵動物園及貓空纜車等)、大型百貨公司（賣場）及其他交通繁雜商圈周邊道路增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，並呼籲市民朋友儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，避免交通壅塞影響假日旅遊興致。

此外，交大提醒「2021跨年晚會」於週四31日在市政府前廣場舉辦，活動當日實施三階段交通管制，提醒用路人避免開車行經管制區域周邊，並隨時留意收聽警廣路況插播。

另大同區延平河濱公園堤外交通便道淡5(大稻埕-環河民生西路口)及淡3(延平-環河鄭州路口)兩端疏散門於110年1月至4月止，分3階段進行施工並採取交通管制措施，第1階段自本週四（31日）上午9時起至1月4日上午6時止，24小時全面封閉淡5號、淡3號疏散門及淡1號(環河桂林路口)疏散門北上機車道，警察局業妥適規劃專案勤務，加派員警及義交強化疏導作為，同時運用CMS資訊可變標誌及警廣即時路況報導提供民眾改道資訊，以降低交通衝擊，維持施工期間交通順暢。

(中時 )