吳子中（右）表示，柱子是空襲警報器架子。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上花園水道博物館園區中有根神祕的柱子，園方翻遍文獻資料查不出柱子究竟是什麼用途；在訪問當地耆老吳子中後，才得知這是二戰時的空襲警報器架子，文化局表示，水道園區中還有很多值得探訪的景點，將逐步訪問耆老做口述歷史，不但做為紀錄傳承，也豐富景點的旅遊資訊。

水道博物館興建於1912年，台灣總督府以重力排水方式建設台南水道，1922年完工使用，1982年功成身退，2005年被指定為國定古蹟，2011年起台南市政府開始進行古蹟修復，2019年正式開放參觀，占地20公頃新園區成為遊客遊憩新景點。

台南市文化局表示，除了博物館區快濾池室、快濾筒室、送出唧筒室等國定古蹟及濱野彌四郎碑座，園區還有難得一見的豐富林相，園區的草坪區日據時曾是9洞的高爾夫球場，因為伏見宮博義王於1933年7月造訪此處，此處也被稱為「宮之森高爾夫球場」。

此外，在快濾筒室有一神祕鐵柱，園方想要進行維護，但查遍資料不得而知，因此求助於園區舊員工，輾轉找到當地耆老吳子中，證實鐵柱是為架設空襲警報器所用，柱身頂端的扣環，是為了將柱子固定於地面。

吳子中回憶說，二戰時山上區總共架設了兩座空襲警報器，一座在園區，另一座在山上派出所，記憶中遇過兩次空襲轟炸，第1次轟炸時落下3顆炸彈，落在山上國中、山上派出所及水道博物館內，第2次炸彈沿著送出唧筒室牆垣落下，因為沒有爆炸而在牆上留下了痕跡。

文化局表示，除了探訪耆老為園區景物留下文字紀錄，近來陸續會有幾個計畫，例如請廠商以AR技術，重現園區被拆掉的煙囪場景，或是透過歷史爬梳整理，讓水道博物館在國定古蹟建築外，展現更豐富的文化歷史內容。

(中時 )