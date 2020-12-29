台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束。對此，總統府發言人張惇涵表示，民調在不同時間點、不同調查方法，甚或不同的設計，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考。但執政團隊沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

台灣民意基金會今天公布最新民調， 有五成三的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成六不贊同。贊同比不贊同的人多 16.5 個百分點。與上個月相比，贊同者與不贊同者的差距明顯縮小7.6個百分點。基金會董事長游盈隆表示，蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已經在今年底結束。

張惇涵表示，對於各種民調結果，執政團隊都會作為參考。回顧這一年來，從拚防疫到拚紓困振興，台灣的經濟成長率穩定維持亞洲四小龍第一，乃至國防自主、外交事務等各項政策領域的努力，讓台灣屢屢成為國際社會矚目讚譽的焦點，都是全體國人團結一致的成績，執政團隊也感謝多數國人的肯定。

他強調，為台灣打拚，「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」，並且也相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期。

(中時 )