努力賺錢不只為了餬口飯吃，更希望生活品質能過得更好，而辛苦工作後，假若努力與回報不成正比，肯定會讓人越做越沒勁，但有些人屬於窮忙族，不僅沒有財運，做事甚至未找到最有效的方法，導致他們儘管非常努力，但卻一直存不到錢，近日《科技紫微星座網》分享5個窮一輩子難翻身的星座。

5.摩羯座

摩羯座並不討厭忙碌的生活，忙碌甚至會帶給他們充實感，而摩羯座個性相對較保守，做事時看重的不是發展而是穩定性，凡事都講究一步一腳印，完全不敢冒險去追求風險中的富貴，如此一來，他們自然就只能過著又窮又忙的生活了。

4.射手座

射手座屬於行動派，只要一有念頭就會馬上行動，對他們來說，等待就是最煎熬的事情，因此射手座的生活過得非常「趕」，完全不懂得「三思而後行」，也因行事較為莽撞，導致他們經常因衝動而做錯很多事，不僅白忙一場，甚至還得為了彌補過失而變得更忙碌。

3.雙子座

雙子座的人個性多變，因此做決定時總是不斷改變，他們的一生是由做決定和改變決定而組成，喜歡不斷嘗試新鮮事物，同時也不斷地拋棄舊事物，因此他們過得更加忙碌，由於難以堅持的性格，導致事情很難做出成績，儘管很忙卻做不出半點成效。

2.處女座

挑剔的處女座無論做什麼事，都會糾結在細節問題上，甚至不惜犧牲休息時間「工作」，由於堅持把細節做好，導致他們花了許多時間成本，但成效卻與成績不成正比，因此就算他們非常忙，但卻根本賺不到錢。

1.巨蟹座

巨蟹座的人個性溫和，在工作上非常勤勞，會將主管交辦的瑣事處理好，有些事情繁瑣到沒人願意接手，但他們全部都會接過來做，凡事都堅持自己處理，導致他們忙到沒時間吃飯、睡覺，精神不好的狀況下，工作效率也因此降低，就算花了很多時間處理事務，但成績卻一直不是很好，個性若是不改，幾乎很難翻身。

(中時新聞網)