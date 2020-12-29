大陸駐印度使館11月5日宣布，因疫情原因，暫停持有效大陸簽證、居留許可的在印人員入境大陸。目前，大陸前往印度的旅遊簽證仍被暫停，但可以因工作和其他類別的非旅遊簽證入境印度。不過，據《印度時報》28日報導，上週末，印度政府已經要求該國所有航空公司，禁止搭載大陸籍乘客赴印，報導稱，印度政府此舉是對大陸進行的「強烈報復措施」。

《印度時報》稱，在印度政府下令前，大多數飛往印度的大陸公民來自歐洲國家，儘管印度和大陸之間的商業航班已經停飛，但印度與歐洲大多數國家之間正常通航，按照印度現行規定，符合資格的大陸公民會從歐洲第三國中轉飛往印度。

值得注意的是，這一指令是以「非正式」方式下達的，一些航空公司要求政府提供書面文件，以便在那些手續合法、符合入境資格的大陸公民登機時，能給出拒絕他們的理由。

對於印政府此舉，《印度時報》稱，10月30日，從新德里飛往武漢的AI1314航班，共搭載277名乘客，折返航班搭載157人，該航班上有19人確診，另有39人被檢測出抗體，當時大陸駐印使館隨後於11月3日發布通知，暫停在印人員入境。

另據澳媒16日報導，澳大利亞煤炭船被困在大陸沿海，有近1500名印度海員受此影響無法上岸，也無法回國。《印度時報》稱，印方對於此事十分不滿，聲稱印度海員「間接受到了巨大打擊」。

據陸媒報導，在11月初，除駐印使館外，大陸駐英國、俄羅斯、法國、菲律賓等多國大使館紛紛發布通知，暫停在這些國家人員持目前有效大陸簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境大陸。

大陸駐印使館還在通知中明確指出，暫停印度人員入境，是陸方為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施，陸方將根據疫情形勢及時做出調整併另行發布通知。

(中時 )