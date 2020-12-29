主計總處29日發布職缺率調查指出，受疫情影響，企業職缺減少，製造業職缺率降至2.68％，創下近五年最低，惟受房市熱絡影響，不動產業的職缺率反而創十年來最高。

主計總處指出，職缺是指企業公開徵人但尚未找到適任人員，包括經常流動的職缺，8月總計22.2萬人，職缺率2.72％（職缺數占受僱人數與職缺數之比率），已比2月疫情爆發初期回升。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，職缺的變化是反映企業人力的需求，8月景氣回溫，職缺回升，但勞動市場仍受疫情影響，製造業傳統產業職缺下滑，紡織業、機械設備業的職缺率皆下滑，惟受惠於全球遠距應用設備出貨暢旺，電腦、電子產品業職缺率4.16％反而創十年來最高，兩極化的現象非常明顯。

整體而言，今年8月製造業的職缺率還是降至2.68％，創下近五年最低。此外，服務業部門的人力需求雖比上半年回升，但各業也是冷熱兩極，受房市熱絡影響，不動產業職缺率5.07％創十年來最高，但旅行業受疫情影響人力需求下滑，包含旅行業在內的支援服務業職缺率降至3.08％，為近五年最低。

(工商 )