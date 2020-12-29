苗栗縣今年度參加今年度全國中小學客家藝文競賽表現優異，勇奪26項獎牌，苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲獎的學校團隊。（何冠嫻攝）

苗栗縣參加今年度全國中小學客家藝文競賽表現優異，勇奪26項獎牌，是全國獲獎學校最多的縣市，29日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚獲獎團隊，期勉老師落實客語沉浸式教學，讓學生能有更多的機會在校園裡聽、說客語，建置完善的客語環境，讓客家文化傳承下去。

2006年起，客委會辦理客語生活學校觀摩賽，2013年轉型為全國中小學客家藝文競賽，苗栗縣參加每年參賽表現亮眼。今年苗栗縣有20校26隊分別角逐幼兒園、國小低、中、高年級及國中組的「客語歌唱表演類」、「客語口說藝術類」、「客語戲劇類」3類競賽，共拿下7項第一名、9項第二名、7項第三名、2項第4名、1項第五名，共26項獎牌，成績比去年4項第1名、5項第2名、7項第3名，進步幾近1倍，再次擦亮客家大縣招牌。

頒獎表揚的學校如下：國小高年級組客語戲劇類 ： 第1名建功國小、第2名獅潭國小。國小中年級組客語戲劇類 ： 第1名銅鑼國小、第3名三灣國小。國小低年級組客語口說藝術類 ： 第1名新英國小、第2名造橋國小。國小高年級組客語口說藝術類 ： 第2名建功國小、建國國小、第3名竹南國小、文山國小、第4名新英國小。

國中組客語口說藝術類 ： 第2名建臺中學。幼兒園組客語口說藝術類 ： 第1名瑪奇兒幼兒園、第3名福基國小。國小中年級組客語口說藝術類 ： 第1名文山國小、第2名福基國小、第3名栗林國小、第4名東興國小、第5名南埔國小。

幼兒園組客語歌唱表演類 ： 第2名小豆荳幼兒園 、第2名三之三嘉新幼兒園、第3名米吉幼兒園。國小高年級組客語歌唱表演類 ： 第1名建國國小。國小低年級組客語歌唱表演類 ： 第1名建功國小、第3名啟文國小。國小中年級組客語歌唱表演類 ： 第2名山佳國小。

(中時 )