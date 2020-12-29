運8反潛機。國防部提供。

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛艦機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

值得注意的是，根據空軍公布的示意圖，今天這架運8反潛機，已飛到靠海峽中線最南端很近的位置，而且近日共機飛進我西南防空識別區，愈來愈往裡面飛，而不是飛在邊緣；事實上，21日，1架運8技術偵察機即飛過最南端的海峽中線，唯這是特殊例子，還是共機有意進一步近逼，仍待觀察。

(中時 )