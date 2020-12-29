今1架共機進我西南空域 靠海峽中線最南端 18:422020/12/29 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。國防部提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛艦機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 值得注意的是，根據空軍公布的示意圖，今天這架運8反潛機，已飛到靠海峽中線最南端很近的位置，而且近日共機飛進我西南防空識別區，愈來愈往裡面飛，而不是飛在邊緣；事實上，21日，1架運8技術偵察機即飛過最南端的海峽中線，唯這是特殊例子，還是共機有意進一步近逼，仍待觀察。 海鼎風電率先打造風能人文小旅行 拉近大眾與離岸風電的距離 水情惡化燈號轉橘 台中2萬公頃一期稻停灌 (中時 ) #共機 #海峽中線 #空軍 #最南端 #西南防空識別區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道3號南投交流道直達南崗工業區 2023年開通 18:182020/12/29 政治 今年高溫屢創紀錄 明年春天仍有寒流發生機率 11:532020/12/29 生活 再爆機師亂防疫 長榮副機師居檢期間約砲GG了 10:142020/12/29 生活 航母艦載機米格-29墜不停 印度還有啥選擇 10:362020/12/29 軍事 中華賓士「星勢力」概念店 進駐台南南紡購物中心 19:312020/12/29 財經 英輸入6確診 仍不斷航！變種病毒掀恐慌 指揮中心稱醫療檢疫量能足夠 無需鎖國 04:102020/12/29 焦點要聞 美國線買艙費 元月漲1倍 04:102020/12/29 財經要聞 翻轉晚年人生展 鼓勵世代對話 04:102020/12/29 地方新聞 中捷綠線車箱軸心 葉昭甫：36隻全更換 16:402020/12/29 生活 蘇州數位人民幣紅包測試結束 線上消費占44.7％ 15:092020/12/29 財經 英國脫歐後 直布羅陀與西班牙的邊界問題仍在 18:352020/12/29 國際 政治熱門新聞 元旦後台灣人會吞萊豬嗎 最新民調竟一面倒 - 政治 羅智強向蘇揆「鄭重道歉」並說：台灣有蘇貞昌真好 - 政治 「預祝罷免成功」宅神贈花到王浩宇服務處 這8字網友笑翻 - 政治 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 到底誰要吃萊豬？ 沈富雄爆：現在AIT很火大 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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