科博館推出《食全十美-餐桌花藝設計》特展，結合花藝、餐桌及餐具的整體陳列設計，是少見的大型餐桌花藝展出。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館29日推出少見的大型餐桌花藝設計《食全十美-餐桌花藝設計》特展，與台灣花藝家協會合作展出10組大型桌花，均結合花藝、餐桌及餐具的整體陳列設計，還有以新冠疫情為主題作品，並發揮環保自然風，傳統湯盤及塑膠回收容器都成為具有環保及巧思的創意花器。

科博館與台灣花藝家協會共同主辦，在植物園熱帶雨林溫室推出《食全十美－餐桌花藝設計》特展，自29日展至2021年1月5日，展出協會花藝老師的餐桌花藝設計競賽10組作品，不同於一般桌花以盆花呈現，而是以大型餐桌花藝設計，包含花藝、餐桌及餐具的整體陳列設計，是台灣較少見的花藝作品。

台灣花藝協會理事長蔡博仲表示，特展作品並未預設主題，讓花藝師發揮個人創意，除將一般盆花作品放大外，處處可見創意，尤其花器的巧思更是五花八門，有葉子手作黏貼、有試管纏繞布料及線材製成，也有隨手可得的塑膠容器，甚至傳統魚翅羹菜盤也成為復古花器，相當引人注目。

蔡博仲強調，歐美國家講究環保，花藝作品常用試管來代替無法分解的海綿，台灣有不少的花藝設計也吹起環保風，採用不需要用海綿的試管來插花。

花藝作品也走時事風，新冠肺炎疫情正延燒全球，作品「浴火鳳凰」以花藝展現對疫情的反思與祈願，以蒼勁的梨木作為作品架構，呈現景氣受波及的無奈，並以線菊、鳳梨花、拖鞋蘭及帝王花等花材，祈許新的一年百花盛開，否極泰來。

(中時 )