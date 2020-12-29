109學年大專校院新生註冊率 周三上午10時公布 18:452020/12/29 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部30日上午10時將公布大專校院新生註冊率。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣少子化問題嚴重，許多大專院校招不到學生，面臨辦不下去的困境。教育部明天（周三）上午10時在網路上「大專校院校務資訊公開平台」公布109學年各大專校院的新生註冊率，提供家長、考生在選擇時的參考。 在少子化趨勢下，許多學校面臨辦不下去的狀況，但若資訊不公開，考生容易踩到地雷，進到一所不久將消失的學校。因此，教育部推動大專校院辦學資訊公開，每年都會在年底公布大專校院新生註冊率，讓社會大眾參考。 航空噪音監測資訊App 今年底將下架 打臉民進黨 最新民調曝蔡英文「最顧人怨」施政 (中時 ) #大專校院 #新生註冊率 #109學年 #10 #少子化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里、紅杉出資 作業幫 E＋輪融資逾16億美元 04:102020/12/29 全球財經 秋冬防疫專案上路 北市開出首張未戴口罩3000元罰單 17:202020/12/29 生活 HBL》高雄賽程明開打 男子組複賽場場精彩 16:052020/12/29 體育 HBL》女子組預賽高雄見 淡商、金甌有「三塔」 16:342020/12/29 體育 《櫃買市場》公司債、金融債 今年發行破兆元 10:332020/12/29 財經 國內公司債及金融債券年度發債規模突破1兆元 09:322020/12/29 財經 10大集團家底深厚！榜首霖園總資產破10兆元寫新高 11:052020/12/29 財經 《國際社會》英國單日確診數創紀錄 破4萬人 11:072020/12/29 財經 寒流明來襲 大台北連續40小時10度以下 12:462020/12/29 生活 《國際金融》加密貨幣交易所Coinbase將暫停瑞波幣交易 11:242020/12/29 財經 提前布署 樹科大成立美髮學程 17:032020/12/29 寶島 生活熱門新聞 超強寒流提早攻台 明天8縣市急凍6度以下 - 生活 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 「五寶爸」找到工作了！霸氣老闆開缺 薪優穩定 - 生活 寒潮爆發！氣溫驟降20度 專家示警：嚴寒60小時 - 生活 全聯神餅乾再現 她一吃大驚：媲美五星飯店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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