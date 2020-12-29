台灣少子化問題嚴重，許多大專院校招不到學生，面臨辦不下去的困境。教育部明天（周三）上午10時在網路上「大專校院校務資訊公開平台」公布109學年各大專校院的新生註冊率，提供家長、考生在選擇時的參考。

在少子化趨勢下，許多學校面臨辦不下去的狀況，但若資訊不公開，考生容易踩到地雷，進到一所不久將消失的學校。因此，教育部推動大專校院辦學資訊公開，每年都會在年底公布大專校院新生註冊率，讓社會大眾參考。

(中時 )