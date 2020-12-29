中國工程院戰略諮詢中心、中國城市規劃學會近日發布《2020中國城市地下空間發展藍皮書》，指出近年大陸地下空間開發利用進程加快，2016至2019年，以城市軌道交通、地下管線通道、地下停車主導的城市地下空間開發每年以約1.5兆元（人民幣，下同）的規模速度增長，估計「十三五」期間開發直接投資總規模約8兆元，專家直稱「已成為地下空間開發利用大國」。

該《藍皮書》指出，「十三五」大陸累計新增地下空間建築面積達10.7億平方公尺，並以江蘇、山東、廣東分別以累計新增1.36億、1.04億、0.99億平方公尺在省級排名前3，年均新增量都超過2400萬平方公尺。

據中新網引述《藍皮書》顯示，統計到2019年底，大陸共37個城市已開通城市軌道交通（不含輕軌、有軌電車、城際鐵路與APM旅客自動運輸系統），營運路線總里程5799公里，「十三五」期間軌道交通年均新增里程達628公里、年均成長率15.25％。

此外，統計到去年為止，上海、北京、南京、廣州、杭州、武漢、長沙、蘇州、深圳、成都等城市，在大陸城市地下空間發展綜合實力名列前10。

(旺報 )