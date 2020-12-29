雙方都會收到對方送來的禮物和信件。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

精忠國小每學年都會固定與國外學校學生視訊交流，從小建立國民外交。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

精忠國小每學年都會固定與國外學校學生視訊交流，從小建立國民外交。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

精忠國小每學年都會固定與國外學校學生視訊交流，從小建立國民外交。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

精忠學生還吹奏日本極受歡迎動漫鬼滅之刃的陶笛、直笛作品給四十万小學學生欣賞。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府2020年自籌20萬元，由精忠國小負責建置國際教育地方培力團，課程專業又能「做中學」，讓嘉市的孩子勇敢向世界邁進，特別在疫情期間，嘉市孩子自製口罩送姊妹校、透過版畫巡迴展覽鼓勵外國友人、募集國語課本讓海外台僑學生學中文等等，溫暖的舉動，都在為嘉市創造有溫度的國際教育。

精忠國小校長楊勛凱表示，國際教育就是學習「國際化思維」，讓學生習得國際議題，如各國的環保政策、環保公民意識及公民行動等，也就是以「跨領域」的方式，教導孩子世界上發生甚麼事，不只是教導英文而已，而是打開孩子的窗，進而引發他們的好奇心，探索世界。

至於培力團的目的就是要成為老師的老師，並充實培力團的軟硬體，楊勛凱說，輔導員到各校協助共備國際教育教學及自編校本教材，充實數位資源平台內容，增加國際教育教學能力，同時透過中正大學國際教育中心培力認證、結合外交部雲嘉南辦事處的國際禮儀課程等，讓課程專業又能「做中學」。

像精忠國小每學年都會固定與國外學校學生視訊交流，今年精忠國小五年甲、乙班及六年甲、乙班向日本金澤市的四十万小學、星稜附中除了用英文和簡單日文相互自我介紹外，精忠學生還吹奏日本極受歡迎動漫鬼滅之刃的陶笛、直笛作品，四十万小學也表演日式國民健康操互相才藝交流，孩子開心地對話，氣氛融洽且笑聲不斷。

尤其雙方特別指定拍攝景點，相互介紹家鄉的景點給對方知道，如日本指定檜意森活村、文化路夜市、北門驛，其中烏山頭水庫因建造水庫與嘉南大圳的總工程師八田與一是金澤人，當地的孩子特別想知道烏山頭水庫點點滴滴，精忠國小則是對金箔工藝很有興趣，因為日本99％的金箔產品來自金澤市，且對金澤市是全日本最大的迴轉壽司機器生產地感到驚奇不已。

楊勛凱說，國際教育就是彼此交朋友，並且透過跨國共學，欣賞不同文化之美及引發探索世界的好奇心。教育處表示，新冠肺炎疫情提醒我們，世界各國早已形成休戚與共的關係，需要彼此間相互了解、尊重、欣賞，進而互助合作共同對抗困難。

(中時 )