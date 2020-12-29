內埔農工參加「2020台南市議長盃全國學生儀隊競賽」，在全台各地共24所學校隊伍中奪得冠軍。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

內埔農工參加「2020台南市議長盃全國學生儀隊競賽」，在全台各地共24所學校隊伍中奪得冠軍。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

內埔農工參加「2020台南市議長盃全國學生儀隊競賽」奪得冠軍，隊中一年級的隊員陳宜萱（中）身高不到150公分，大會主席台南市議長郭信良邀請他上台接受大家的鼓勵。（內埔農工提供／潘建志屏東傳真）

年度最盛大的儀隊競賽活動「2020台南市議長盃全國學生儀隊競賽」日前在台南舉辦，來自全台各地24所學校隊伍報名參加，最後由屏東內埔農工儀隊獲得冠軍。隊中不到150公分的陳宜萱不因身材限制表現優異，被台南市議長郭信良邀請上台接受鼓勵。

內農「神山之子－內農儀隊」成立至今僅兩年，是24支參賽隊伍中最年輕的，卻憑著初生之犢不畏虎的精神奪得冠軍。由於隊中不少原住民學生，因此將儀隊融合在地文化，包括服裝或是槍法都加入許多原住民元素，表演時非常受到矚目。

隊中一年級的隊員陳宜萱身高不到150公分，是全場最嬌小的選手，幾乎已與手中耍弄的槍枝高度一樣，但他卻靠著苦練，在場上發揮精湛的實力，槍枝在他手中完全不輸給其他的選手。「人小志氣高」的精神，讓大會主席台南市議長郭信良非常佩服，特地邀請他上台，接受大家的鼓勵。

內農校長張世波說，儀隊可培養學生自信心及專才，讓孩子有舞台發揮，尤其學業成就偏低的孩子更能獲得鼓舞，並從中學會團隊合作及良性競賽，增加同儕間的感情。學校一直鼓勵學生多元參加活動，這次佳績也是全校師生的共同榮耀。

(中時 )