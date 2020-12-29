針對某知名電子商務平台有賣家販售「台灣豬證明標章」，中央畜產會29日晚間特別發出新聞稿聲明，賣家此舉有違反商標法之虞，已於29日下午至台北市泉州街派出所報案舉發。

據了解，該電商平台已將相關產品下架，中央畜產會呼籲「台灣豬證明標章」需透過申請、經相關主管機關審核資料及溯源後核發，與一般標示貼紙不同，請店家勿購買來路不明的台灣豬標章自行張貼，賣家業者亦勿再以身試法。

中央畜產會表示，「台灣豬證明標章」之圖案設計係採公開徵選而得，已被該會登記商標權所有，並向經濟部智慧財產局申請註冊商標在案，印製及發放作業均由中央畜產會為之，標章並設計多道防偽機制，以防冒用；而豬肉或豬肉產品販售業者若要取得「台灣豬證明標章」，須經申請、審核等程序，且每店以核發一張貼紙為限。如有未經中央畜產會同意而擅自使用、變更、轉讓、印製乃至販售「台灣豬證明標章」等情事，中央畜產會有權依法追究其民事及刑事責任，以保障商標權及標章申請業者之權利。

中央畜產會呼籲購物網站或賣家，請尊重他人之智慧財產權及商標權，切勿貪圖小利，違法印製、販售或張貼「台灣豬證明標章」，以身試法；而中央畜產會也將持續追蹤該標章於市面上流通情形，若發現不法，必將追究其法律責任。

(工商 )