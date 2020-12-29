櫃買中心29日表示，對國統公司（8936）延遲申報重大訊息處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，國統公司於109年12月22日遭檢調機關依法執行搜索，惟未依規定期限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

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(工商 )

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