國統公司延遲申報重訊遭處違約金3萬元 18:512020/12/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日表示，對國統公司（8936）延遲申報重大訊息處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，國統公司於109年12月22日遭檢調機關依法執行搜索，惟未依規定期限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 斥資1.5億 竹市東大路林蔭大道啟用 高雄港第七貨櫃中心動工 每年增約500萬TEU貨櫃量 (工商 ) #國統 #櫃買中心 #延遲申報 #處以違約金 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國線買艙費 元月漲1倍 04:102020/12/29 財經要聞 國內公司債及金融債券年度發債規模突破1兆元 09:322020/12/29 財經 合邦股票、陽明五轉換債 自12/30起預收款券 18:512020/12/29 財經 銀行局：兩家純網銀 今年趕不及發照 04:102020/12/29 財經要聞 我國最大貨櫃營運基地 29日正式開工 15:592020/12/29 財經 最毒婦人百萬買兇詐保3000萬 家門前撞殘表弟 14:542020/12/29 社會 農退早鳥申請 第一批選擇提繳10％最多 16:502020/12/29 財經 郵輪類出國航程將要求落實邊境防疫管理及洗錢防制 17:492020/12/29 生活 過期管制藥不放跨年 藥師公會集中銷毀 17:472020/12/29 生活 單檔股利所得逾2萬 要繳1.91％補充保費 04:102020/12/29 金融．稅務 澎恰恰遭恐嚇案 檢今聲請延押「楊醫師」恐在看守所過年 09:332020/12/29 社會 財經熱門新聞 疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋 - 財經 大陸不要了？ 澳一礦產上月進口量 按年急崩近8成 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團給予1年寬限期 - 財經 國銀又踩雷！ 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團達三共識 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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