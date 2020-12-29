KKTV29日開始舉行「2020 K劇大賞日劇賞」票選，票選開放時間自2020/12/29起至2020/01/11中午12:00，邀請大家參與 KKTV 「2020 K劇大賞｜日劇賞」 觀眾票選活動，選出自己心目中今年度 KKTV 播出的日劇作品中選出的：最佳作品、最佳男/女主角、最佳男/女配角、最佳主題曲等六個獎項。

2020年 日劇豐收

2020年代表日劇《半澤直樹》集合日本精銳演員演出。（取自網路）

KKTV今年頻頻播出口碑日劇，包括《半澤直樹》《月薪嬌妻》《孤獨的美食家》《如果歲還是處男似乎就能成為魔法師》《愛情加溫》《危險維納斯》《35歲的少女》《默默奉獻的灰姑娘藥師》《MIU404》《派遣女王》《頂級手術刀》等數十作，邀請觀眾一同為2020年日劇豐收年做出總評。

KKTV會將觀眾票選結果與評審投票合併統計，詳見活動官網：

https://sp.kkbox.events/zh/KKTV2020AWARD-VOTE-555

《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照。（取自TSUTAYA）

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