今年以來，中澳關係惡化，兩國就一系列地緣政治議題的角力白熱化後，大陸開始對一連串澳洲進口商品實施關稅及禁令，除了煤炭、龍蝦、大麥、羊肉、牛肉、木材外，現在連銅礦石，以及冶煉廠用來精煉銅的銅精礦也遭殃。

根據大陸海關總署最新數據顯示，澳洲11月對大陸的銅精礦出口量約2.67萬噸，按年減77.8％、按月減34％，並創4年以來最低單月紀錄，這反映出陸方抵制澳洲銅礦石、銅精礦等商品的影響已浮現。

最值得注意的是，大陸11月進口銅精礦總量為183萬噸，年減15％、月增8.3％，其中從澳洲的進口佔比僅約1.5％，且跌幅遠大於整體進口量。銅精礦可直接供冶煉廠煉銅，在金屬材料消費中僅次於鋼鐵和鋁。

至於中澳兩國間貿易的問題，大陸國務委員兼外長王毅曾於18日表示，澳洲應該認真思考「中國大陸到底是澳方的威脅還是夥伴」，希望兩國的關係能回到正常軌道。

大陸外交部發言人趙立堅也說，大陸主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合法律法規和國際慣例，也是對大陸國內產業和消費者負責任的行為，認為澳洲應秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進互信、符合全面戰略夥伴關係精神的事，為兩國務實合作創造良好條件。

(中時新聞網)