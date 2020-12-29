桃園市試辦公車【158】大坪頂環狀紅線、【158A】大坪頂環狀紅線(繞駛長庚國小)、【159】大坪頂環狀綠線等3路線，但試辦3個月來營運績效不佳，交通局宣布將於明年元旦停止營運，恢復成原本的免費公車【L326】坪頂線(長庚國小開)、【L327】坪頂線(林口長庚開)。

交通局局長劉慶豐表示，為增加龜山區大坪頂地區民眾與學生就醫、就學、工作等交通需求，市府交通局在今年10月1日推動「大坪頂環狀紅、綠線」【158】、【158A】、【159】等3路線市區客運路線，由桃園客運試辦營運，採平假日行駛，【158】每日15班次、【158A】每日2班次、【159】每日17班次，試辦期間為3個月，自109年10月1日至109年12月31日止。

但營運下來，【158】、【158A】、【159】等3條路線平均每班次載客人數分別僅0.1、1.4、0.3人次，平均每公里營收分別為0.5、3.08、1.64元，因試辦期間每車公里營收未達桃園市市區公車核定每車公里營運成本（42.317元／公里）或平均每班搭乘達25人次，因此將於試辦期滿後停駛。

【158】、【158A】、【159】等3條試辦路線原與龜山區免費公車「【L326】坪頂線(長庚國小開)、【L327】坪頂線(林口長庚開)」等2條路線行駛動線重疊，考量避免大眾運輸資源重複投入，於試辦期間同步停駛免費公車，而為維護大坪頂地區民眾乘車權益，將於本周五、1月1日起停駛時，同步恢復免費公車【L326】、【L327】路線營運。

(中時 )